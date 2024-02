Jogadores do Botafogo se abraçam no gramado do Estádio Raulino de Oliveira - Vítor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo se abraçam no gramado do Estádio Raulino de OliveiraVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/02/2024 15:23

Rio - O Botafogo embarcou rumo à Cochabamba na tarde desta segunda-feira, 19, para enfrentar o Aurora-BOL. A cidade boliviana receberá a partida do Alvinegro contra o Aurora, válida pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. A novidade na delegação, de acordo com o site "ge", foi a presença do lateral-esquerdo Marçal, que se recupera de uma lesão em músculo da panturrilha esquerda.

Em tempo: o Botafogo enfrenta o Aurora nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida acontecerá no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia.

VEJA A LISTA DE JOGADORES QUE VIAJARAM

Goleiros: Gatito; Igo Gabriel; Lucas Barreto.

Zagueiros: Alexander Barboza; Bastos; e Lucas Halter.

Laterais: Damián Suárez; Mateo Ponte; Hugo e Marçal.

Meias: Danilo Barbosa; Tchê Tchê; Marlon Freitas; Kauê; Eduardo; e Diego Hernández.

Atacantes: Emerson Urso; Janderson; Júnior Santos; Tiquinho Soares; Savarino; Matheus Nascimento; e Victor Sá.