Tiago Nunes afirmou, na coletiva, que alguns jogadores do Botafogo pediram para ter sequência fora da equipe - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2024 11:47 | Atualizado 19/02/2024 11:48

Rio - Treinador do Botafogo , Tiago Nunes se manifestou sobre a polêmica gerada após a entrevista coletiva no domingo, depois da derrota para o Vasco por 4 a 2, no Nilton Santos . O técnico afirmou que alguns jogadores estavam pedindo para ter uma sequência fora da equipe. Entretanto, no vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (19), ele garante que não houve nenhum pedido dos atletas.