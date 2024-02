Damían Suárez vestirá a camisa 22 no Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo

Damían Suárez vestirá a camisa 22 no BotafogoArthur Barreto / Botafogo

Publicado 16/02/2024 15:13

O lateral-direito Damían Suárez foi apresentado nesta sexta-feira (16) como novo reforço do Botafogo para a temporada. O uruguaio, que assinou contrato com o Alvinegro até o final de 2025, está apto para fazer sua estreia pelo clube e se colocou à disposição para o clássico com o Vasco, no próximo domingo (18), às 16h, no estádio Nilton Santos.

"Já estou treinando há uma semana, estou me adaptando o mais rápido o possível com a ajuda dos meus companheiros. Estou me sentindo muito bem. A grama aqui é um pouco diferente, mas isso é adaptação. Sobre domingo (contra o Vasco, pelo Carioca), estou preparado para ajudar a equipe. Espero dar o melhor de mim para ajudar e conseguir um bom resultado", disse Damían Suárez.

O uruguaio também apresentou suas credenciais à torcida alvinegra, destacou suas características defensivas e experiência e garantiu que não faltará raça e vontade de vencer com a camisa do Botafogo.

"Sou um jogador que dá tudo dentro de campo, agressivo na hora de marcar e defensor mas com boas intenções. O apelido de "Zorro" foi uma brincadeira com meninos, não quiseram me expulsar e um deles começou a me chamar assim", afirmou o lateral-direito uruguaio.

"Sou um jogador que sempre dou o melhor de mim, vou sempre ao máximo. Às vezes, é preciso tentar desconectar o rival da partida. O primeiro aspecto é tentar defender o meu. Se eu não conseguir defender o meu, é melhor sair", complementou.

Damían Suárez é o oitavo reforço do Botafogo para a temporada. Sendo o mais experiente entre os jogadores contratados, com 35 anos, o uruguaio atuou por 12 temporadas e meia no futebol espanhol e disputará sua primeira Libertadores com a camisa alvinegra. Apesar da estreia na competição, o jogador destacou a experiência como algo que pode fazer a diferença.

'Não joguei a Libertadores, apenas a Sul-Americana em 2008. Mas é uma competição muito boa, tem excelentes equipes. Vi uma partida outro dia, posso ajudar com a ajudar com a experiência e manejar de forma diferente a partida, tratar diferente as situações. Em momento tem que atacar e em outros não. O importante é o resultado", concluiu.

Confira outras respostas de Damían Suárez em sua coletiva de apresentação

Sentimento

"É uma alegria muito grande chegar aqui, ver as palavras de toda torcida faz eu me sentir feliz. Quero somar muitas alegrias e fazer o melhor para o clube".



Marcar jogadores brasileiros

"Todo mundo sabe a classe que tem o futebol brasileiro. São muito rápidos com muita habilidade. Tenho muita experiência para poder defendê-los, mas não depende só de mim, somos uma equipe. Temos que estar todos preparados para defender todos os jogadores".

Conversa com Luis Suárez

"Sobre o Botafogo não falei porque ele estava no Grêmio, mas ele me disse que o futebol brasileiro tem um nível muito grande. Segue crescendo e trazendo jogadores muito grandes, tem um nível quase europeu. O Botafogo é um clube com muita história e quero que siga crescendo".



Influência de jogadores uruguaios no clube

"Passaram muitos jogadores uruguaios aqui, o mais marcantes deles é o Loco Abreu. É uma alegria imensa para nós que jogadores uruguaios abram portas em diferentes equipes. Quero fazer minha própria história aqui".



Rafael e Mateo Ponte

"Está o Rafael, que já ganhou muitas coisas importantes, e pode me ajudar em como ajudar os rivais que não conheço. Sobre o Mateo, é um jogador muito jovem que podemos o ajudar a seguir crescendo. A ideia é somar o melhor de mim e que ele possa evoluir".



Projeto e 2023

"O clube não terminou a temporada passada da melhor maneira, mas isso já passou. É preciso pensar nesse ano, temos que ficar juntos com a torcida para o mesmo lado, olhando para a mesma direção, pensando no futuro. Gostei do projeto por seguir crescendo e pela ambição".