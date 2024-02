Botafogo pagará cerca de R$ 13,4 milhões pela contratação de Gregore - Divulgação

Publicado 16/02/2024 12:45

Estados Unidos - O volante Gregore, que está a caminho do Botafogo , ficou de fora do amistoso do Inter Miami com o Newell's Old Boys, na última quinta-feira (15), no Estádio Lockhart, em Fort Lauderdale. Tata Martino, técnico do time norte-americano, confirmou a transação em entrevista coletiva após a partida.