John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2024 14:10

Rio - A Eagle Football, holding de John Textor, divulgou nesta terça-feira (15) alguns números importantes sobre a SAF do Botafogo. Segundo a empresa, a expectativa é aumentar as receitas do Glorioso para R$ 483 milhões em 2024, ou seja, um crescimento de 24,3% em relação ao ano anterior.

Desde a implementação da SAF, a receita do Botafogo vem aumentando ano após ano. Em 2022, foram gerados US$ 24 milhões (aproximadamente R$ 119 milhões), em 2023 subiram para US$ 78 milhões (quase R$ 380 milhões) e a projeção neste ano é atingir US$ 97 milhões (cerca de R$ 483 milhões na cotação atual).

Em 2024, o aumento se dará por conta do patrocínio de R$ 27,5 milhões anuais da Parimatch e o crescimento do sócio-torcedor, que gerou US$ 2,9 milhões (R$ 14,4 milhões). Além disso, os shows no Estádio Nilton Santos também garantiram, pelo menos, US$ 2,4 milhões (R$ 12 milhões).

Outro ponto destacado pela Eagle Football é a redução das dívidas do clube social do Botafogo em 60%. Para 2024, a projeção é de pelo menos mais 20% de redução do valor restante. O Glorioso vem adotando uma recuperação extrajudicial para equilibrar as dívidas.