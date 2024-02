Savarino celebra o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Savarino celebra o seu primeiro gol com a camisa do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2024 21:05

Volta Redonda - Depois de três jogos, o jejum de vitória do Botafogo no Campeonato Carioca chegou ao fim. Isso porque o Glorioso bateu o Volta Redonda por 3 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, na noite desta quarta-feira, 14, em partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara 2024. Bastos, Savarino e Júnior Santos fizeram os gols do triunfo alvinegro. Com o resultado, o time do técnico Tiago Nunes chegou aos 14 pontos e entrou no G4.

Agora, o Botafogo vira a chave para a nona rodada do Estadual. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Vasco no Estádio Nilton Santos.

No Raulino de Oliveira, Bastos marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

A PARTIDA

O Botafogo mostrou fome de jogo nos primeiros minutos no Raulino de Oliveira. A equipe do técnico Tiago Nunes pressionava o Volta Redonda já no campo de ataque e criava para abrir o placar logo cedo. A postura foi recompensada com um gol aos nove minutos. Savarino foi para a cobrança de escanteio e levantou na medida para Bastos, que subiu sozinho e cabeceou forte, sem chances de defesa para o goleiro.

Depois do gol, o Botafogo viu o Voltaço encaixar um bom ataque e passar perto do empate. Isso porque Sanches descolou um ótimo lançamento para Vinicius Moura, que teve uma oportunidade cara a cara com Gatito na entrada da pequena área, mas o goleiro fez a defesa. O Volta Redonda ainda ficou com o rebote, mas não aproveitou.



O susto fez bem ao Alvinegro, que não deixou o Volta Redonda crescer. Melhor em campo, o Botafogo fez o segundo gol aos 22 minutos. Numa jogada de transição rápida, Hugo recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Savarino. Livre dentro da área, o atacante teve tranquilidade para dominar e finalizar. A bola ainda desviou no jogador do Voltaço antes de entrar.

Cabe mencionar que o Glorioso poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda maior. Eduardo, por exemplo, teve uma chance cara a cara com Paulo Henrique e bateu por cima. A bola encobriu o goleiro, mas foi para fora. Em outro momento, Savarino também teve uma oportunidade frente a frente com o goleiro, mas não conseguiu a finalização. Pelo lado do Aurinegro do Vale, as demais boas chances vieram em chutes de fora da área, mas Gatito mostrou bom posicionamento e fez a defesa em todos os arremates.

Júnior Santos comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda Vítor Silva/Botafogo

Na etapa complementar, o cenário do jogo foi diferente. O Volta Redonda voltou melhor e atacou principalmente na bola parada para tentar diminuir a vantagem do Botafogo. Apesar disso, a melhor chance veio com a bola rolando. Léo Silva recebeu livre de marcação da entrada da área e finalizou forte. Para sorte do Alvinegro, Gatito voou para fazer grande defesa.

Já o Glorioso chegou menos à zona ofensiva, mas conseguiu trazer perigo nesses poucos momentos. A melhor chance veio num chute de Marlon Freitas que parou no travessão. Luiz Henrique - que entrou em campo no segundo tempo, mas acabou substituído após se machucar aparentemente sozinho - chegou a sofrer um pênalti. No entanto, o árbitro desmarcou após revisão no VAR.

Na reta final, o Botafogo aproveitou um vacilo da defesa do Voltaço e deu números finais à partida. Eduardo roubou a bola do defensor já no campo de ataque e acionou Júnior Santos. O camisa 11 venceu do marcador na velocidade, invadiu a área e bateu com categoria de perna esquerda na saída do goleiro Paulo Henrique.

Apesar do resultado encaminhado, houve uma confusão nos acréscimos. Janderson fez falta em MV, chutou o jogador caído no chão e, consequentemente, acabou expulso. O elenco do Voltaço ficou revoltado com a atitude do atacante do Bota, e o tempo fechou. Bruno Barra, do Volta Redonda, também recebeu o cartão vermelho em meio à confusão.

Jogadores do Botafogo comemoram gol marcado na partida contra o Volta Redonda Vítor Silva/Botafogo

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda 0x3 Botafogo



Data e Hora: 14/02/2024, às 19h

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: André Rodrigo Rocha



Cartões amarelos: Danrley, Wellington Silva e Paulo Henrique (VRE) / Tiquinho Soares e Gatito (BOT)

Cartões vermelhos: Janderson (BOT) / Bruno Barra (VRE)

Gols: Bastos (0-1) (09'/1ºT) / Savarino (0-2) (22'/1T) / Júnior Santos (0-3) (42'/2ºT)

VOLTA REDONDA (Técnico: Felipe Loureiro)

Paulo Henrique; Wellington Silva (Rafinha, 26'/2ºT), Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrely (Michel, Intervalo) e Robinho; Vinicius Moura (Júlio César, 36'/2ºT), MV e Ítalo (Cristiano, Intervalo).

BOTAFOGO (Técnico: Tiago Nunes)

Gatito Fernández; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa, 30'/2ºT) e Eduardo; Savarino (Emerson Urso, 40'/2ºT), Victor Sá [Luiz Henrique, Intervalo (Janderson, 33'/2ºT)] e Tiquinho Soares (Júnior Santos, 30'/2ºT).