Luiz Henrique foi o principal reforço do Botafogo para 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi o principal reforço do Botafogo para 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/02/2024 14:31 | Atualizado 16/02/2024 14:33

O Botafogo informou na tarde desta sexta-feira (16) que o ponta Luiz Henrique, contratado nesta janela de transferências do Real Betis, lesionou sua panturrilha esquerda na partida contra o Volta Redonda. O Alvinegro não divulgou qual será o tempo de recuperação do jogador.

"O Botafogo informa que, após a realização de exames de imagem na manhã desta sexta-feira (16), o atleta Luiz Henrique foi diagnosticado com lesão na panturrilha esquerda e está em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O atleta será reavaliado semanalmente", comunicou o Botafogo, a partir de uma nota oficial divulgada nas redes sociais.

O Botafogo informa que, após a realização de exames de imagem na manhã desta sexta-feira (16), o atleta Luiz Henrique foi diagnosticado com lesão na panturrilha esquerda e está em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O atleta será reavaliado semanalmente. — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 16, 2024

Luiz Henrique sofreu a lesão na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira (14). Naquela ocasião, o ponta foi substituído ainda no primeiro tempo da partida, aos 32 minutos, após sentir dores na panturrilha.

Com a lesão, Luiz Henrique não entrará em campo contra o Vasco, no próximo domingo (18). Além disso, ele também não deverá a disposição de Tiago Nunes para a estreia do Botafogo na Libertadores, na quarta-feira (21), contra o Aurora, na Bolívia.

Luiz Henrique se lesionou em sua segunda partida com a camisa do Botafogo. Em 127 minutos disputados pelo Alvinegro, o ponta ainda não marcou nenhum gol, nem deu nenhuma assistência.