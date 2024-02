Damían Suárez pode fazer sua estreia pelo Botafogo no clássico com o Vasco - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 17/02/2024 13:28

O Botafogo divulgou neste sábado (17) a lista de relacionados para o clássico com o Vasco, que acontece no domingo (18), às 16h, no Estádio Nilton Santos. A principal novidade da relação é a presença do lateral-direito Damían Suárez, que pode fazer sua estreia pelo Alvinegro.

O uruguaio de 35 anos foi regularizado no BID da CBF na última quinta-feira (15) e está apto para fazer sua primeira partida pelo Botafogo. Não se sabe ainda, entretanto, se ele iniciará o clássico com o Vasco como titular ou no banco de reservas.

Destacam-se também os retornos de Lucas Halter, que cumpriu suspensão contra o Volta Redonda, e do volante Kayque, que voltou a ser relacionado pelo Botafogo. Por outro lado, desfalcam o clube Luiz Henrique, que sofreu lesão na panturrilha, e Janderson, expulso na rodada passada.

Confira a lista de relacionados do Botafogo para o duelo contra o Vasco: