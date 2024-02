Marçal está recuperado de lesão e pode reforçar o Botafogo na pré-Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/02/2024 13:14

Marçal está recuperado de lesão na panturrilha esquerda e já treina com bola. O lateral, que participou da atividade de quinta-feira (16) ao lado dos reservas, não atua desde 30 de janeiro, quando se machucou, e pode estar à disposição na pré-Libertadores.



Outro que também se aproxima de um retorno é Rafael, que está liberado pelo departamento médico e segue com a preparação física. Sem jogar desde julho de 2023, o lateral direito está recuperado de cirurgia para reconstrução do tendão patelar do joelho esquerdo e já treina com bola, mas ainda em separado.



Patrick de Paula é mais um que pode ficar à disposição do técnico Tiago Nunes em breve. O volante está há quase um ano sem jogar e vem trabalhando no campo. Ele passou por cirurgia no joelho esquerdo em março de 2023, mas tem trabalhado no campo e, na quinta-feira, treinou com o grupo que não participou da vitória sobre o Volta Redonda.