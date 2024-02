Botafogo foi derrotado pelo Vasco no Nilton Santos por 4 a 2 - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 19/02/2024 09:30

Rio - O torcedor do Botafogo que foi ao Estádio Nilton Santos, na tarde do último domingo (18), assistir à derrota por 4 a 2 para o Vasco , teve a sensação de ainda estar vivendo em 2023. Assim como no ano passado, o Glorioso oscilou no aspecto mental e cometeu erros individuais que acabaram custando o resultado do clássico. Na semana em que a equipe começa a decidir sua vida na Libertadores, o sinal de alerta foi ligado para que os equívocos não se repitam diante do Aurora-BOL e comprometam a participação do time carioca no torneio continental.

Nos primeiros 25 minutos do clássico, a sensação era de que a história seria diferente no Nilton Santos. O Botafogo foi bastante superior e conseguiu repetir em campo os pontos positivos que o levaram a brigar pelo título do último Brasileirão, produzindo bastante ofensivamente e dificultando a saída de bola do Vasco. Eduardo, que vinha sofrendo com as críticas nos últimos jogos, e Victor Sá ditaram o ritmo e o camisa 33, inclusive, abriu o placar ao tabelar com Tiquinho, colocando o Glorioso, de forma justa, em vantagem.

Logo após a parada técnica para hidratação, ainda no primeiro tempo, o "filme de terror" vivido pelos alvinegros nos últimos jogos de 2023 voltou a ficar em cartaz. Em um erro de marcação da defesa alvinegra, Galdames recebeu completamente livre na área para empatar e mudou totalmente o cenário da partida. A partir dali, o que se viu foi o emocional dos jogadores do Botafogo despencar de forma assustadora, como foi admitido pelo técnico Tiago Nunes após a partida.

"A partir do empate do Vasco, sentimos bastante emocionalmente. Sucumbimos emocionalmente. Sentimos no vestiário que os jogadores sentiram aquele momento. Sofrer com 50 segundos um revés desarticulou muito a equipe. O segundo e terceiro gol nós entregamos. Sofremos gols evitáveis. O quarto foi consequência. O que mais me preocupa é a questão da reação, a equipe sentiu o golpe num jogo controlado. Temos que buscar soluções e digerir", declarou Tiago.

O Botafogo não só passou a ser dominado, como cometeu erros que construíram o resultado a favor do Vasco. A frouxidão na marcação, que permitiu ao Cruz-Maltino trocar passes próximo à área, somada à grave falha de Hugo que resultou em um pênalti e à tarde ruim de Gatito Fernández, fizeram com que o segundo tempo fosse todo do adversário. Ofensivamente, a equipe até criava algumas jogadas, mas em nenhum momento mostrou que seria capaz de reagir em um cenário desfavorável na segunda etapa. Nem mesmo o golaço de bicicleta de Eduardo, já nos minutos finais, ajudou.

Na próxima quarta-feira (21), o Botafogo enfrenta o Aurora, às 21h30 (de Brasília), na Bolívia, no jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. Agora, no mata-mata, o Glorioso sabe que precisa superar sua instabilidade emocional para conseguir avançar de fase. Se não conseguir espantar o "fantasma" de 2023, o clube pode pagar caro e comprometer o restante da temporada.