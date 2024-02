Elenco do Botafogo em treinamento no CT Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/02/2024 17:29 | Atualizado 19/02/2024 17:37

Rio - O Botafogo divulgou a lista de 45 jogadores inscritos para as fases preliminares da Conmebol Libertadores, com a presença do recém-contratado Gregore, volante. O Alvinegro terá seu primeiro desafio na quarta-feira (21), às 21h30, contra o Aurora, na altitude de 2.500 metros de Cochabamba, na Bolivia.

Além do novo reforço para o meio-campo, o Glorioso também inscreveu o zagueiro equatoriano Luis Segovia, que retornou de empréstimo do RWD Molenbeek, da Bélgica, e se recupera de cirurgia na coxa direita, e jovens das categorias de base. Outros lesionados, como o goleiro John, o zagueiro Pablo e os atacantes Jeffinho e Luiz Henrique, também foram inscritos nas duas primeiras fases da competição. J

Caso avance do Aurora, o Botafogo irá enfrentar o vencedor do confronto entre Águilas Doradas (COL) e Red Bull Bragantino. Na fase de grupos, a diretoria alvinegra poderá inscrever mais cinco atletas.

Confira a lista de jogadores inscritos pelo Botafogo na Libertadores:

Goleiros: Cristiano (base), Gatito Fernández, Igo Gabriel, John e Lucas Barreto



Laterais: Damián Suárez, Hugo, Marçal, Mateo Ponte e Rafael



Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos, Jefferson Maciel, Kawan (base), Lucas Halter, Luis Segovia e Pablo.



Meias: Bernardo Valim (base), Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Gregore, Jacob Montes, Kauê, Kayque, Marlon Freitas, Newton, Patrick de Paula, Raí, Rhuan (base) e Tchê Tchê.



Atacantes: Emerson Urso, Janderson, Jeffinho, Júnior Santos, Kayque Queiroz (base), Lucas Vargas (base), Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Rafael Lobato (base), Sapata (base), Savarino, Tiquinho Soares, Victor Sá e Yarlen (base).