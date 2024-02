Jogadores do Botafogo reunidos no gramado - Vítor Silva / Botafogo

Jogadores do Botafogo reunidos no gramadoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2024 12:21

A Conmebol divulgou, na manhã desta segunda-feira (19), a lista de jogadores inscritos pelo Botafogo para a segunda fase eliminatória da Libertadores da América. O Alvinegro inscreveu 34 jogadores para a disputa do torneio. A entidade permite aos clubes listarem 45 atletas mais cinco provisórios.

O volante Gregore está pré-inscrito e deve ser regularizado até às 19h desta segunda-feira para entrar na lista. Ele já está no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes e ser anunciado como reforço do Botafogo, segundo o 'ge'.

A estreia da equipe de Tiago Nunes será na quarta-feira (21), às 21h30, contra o Aurora, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba. A cidade boliviana fica 2500 metros acima do nível do mar. Se avançar de fase, o Botafogo terá pela frente o vencedor do confronto entre Águilas Doradas e RB Bragantino.

Confira a lista completa:



Goleiros - Gatito Fernández, John, Lucas Barreto e Igo Gabriel;

Laterais - Damián Suárez, Hugo, Marçal, Mateo Ponte e Rafael;

Zagueiros - Alexander Barboza, Bastos, Jefferson, Lucas Halter e Pablo;

Meio-campistas - Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Jacob Montes, Kauê, Kayque, Marlon Freitas, Newton, Patrick de Paula, Raí e Tchê Tchê;

Atacantes - Emerson Urso, Janderson, Jeffinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Savarino, Tiquinho Soares e Victor Sá.