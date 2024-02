Galdames marcou na vitória do Vasco sobre o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara - Matheus Lima/Vasco

Publicado 18/02/2024 19:07

Rio - O zagueiro Alexander Barboza reprovou o desempenho do Botafogo diante do Vasco, neste domingo (18), no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro saiu na frente do placar, mas sofreu a virada e foi derrotado por 4 a 2. O defensor criticou a postura da equipe e lamentou a derrota.

"É uma derrota que tem que doer, é um sentimento muito ruim perder um clássico. Essa dor tem que sentir hoje e a partir de amanhã pensar na Libertadores. Tratar de logo de apagar o que aconteceu nessa partida. Fizemos coisas boas, seguramente, mas também muitas coisas ruins", disse o zagueiro.

"Lamentavelmente, terminamos perdemos na nossa casa. Entramos dormindo, deram a saída e fizeram o gol. São coisas que não podem acontecer, principalmente nesses jogos. Mas é futebol, tem que trabalhar, corrigir e focar no que vem pela frente, que é a Libertadores. Não há tempo para lamentações", concluiu.

O Botafogo é o quinto colocado da Taça Guanabara com 14 pontos e corre risco de ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca pelo segundo ano consecutivo. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Aurora, na Bolívia, pelo jogo de ida da fase prévia da Libertadores.