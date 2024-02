Tiago Nunes - Vitor Silva / Botafogo

Tiago NunesVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/02/2024 19:38

Rio - A derrocada no Brasileirão do ano passado ainda parece afetar o vestiário do Botafogo. Após a derrota diante do Vasco por 4 a 2, neste domingo (18), no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, o técnico Tiago Nunes demonstrou preocupação com o estado emocional dos jogadores.

"A partir do empate do Vasco, sentimos bastante emocionalmente. Sucumbimos emocionalmente. Sentimos no vestiário que os jogadores sentiram aquele momento. Tinha expectativa alta. Sofrer com 50 segundos um revés desarticulou muito a equipe", lamentou o treinador.

"O segundo e terceiro gols a gente nós entregamos. Sofremos gols evitáveis. O quarto foi consequência. O que mais me preocupa é a questão da reação, a equipe sentiu o golpe num jogo controlado. Temos que buscar soluções e digerir", completou.

Com a derrota no clássico, o Botafogo caiu para o quinto lugar, com 14 pontos, e está fora da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Aurora, na Bolívia, pelo jogo de ida da fase prévia da Libertadores.