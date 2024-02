Tiago Nunes - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2024 21:40

Rio - O Botafogo não debate a demissão do técnico Tiago Nunes após a derrota no clássico com o Vasco e a declaração na entrevista coletiva que gerou polêmica, mas foi explicada posteriormente. A pressão pela saída do treinador vem dos torcedores e de antigos conselheiros do clube social, que já não tem mais influência no Glorioso. A informação é do "ge".

Ainda segundo o site, o posicionamento da diretoria é de que não é hora para mudança, mas é necessário apresentar melhorias. Resultados e atuações não estão conforme o esperado, mas o Botafogo avalia que Tiago Nunes não teve um cenário positivo para começar 2024.

Ele, por exemplo, precisou usar uma formação com três zagueiros no início da temporada e jogar com um atacante de ala já que não contava com um lateral-direito de ofício no elenco. Assim, existe a expectativa de que terá melhora com o tempo e a adaptação dos reforços.

Por outro lado, a Libertadores será importante para o futuro de Tiago Nunes. Não conseguir chegar à fase de grupos pesará na avaliação sobre a continuidade do treinador à frente do Glorioso.



Especificamente sobre a entrevista, internamente garante-se que houve um "ponto final" na questão. Na coletiva, o treinador disse que "muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe" por causa da carga emocional. Posteriormente, ele explicou que não ocorreu um pedido literal, mas sim que sabe quando o atleta está no limite técnico, físico e mental.