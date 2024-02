Vegetti marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 18/02/2024 18:08

Rio - O Vasco é o time da virada. O Cruz-Maltino venceu o Botafogo por 4 a 2, neste domingo (18), de virada por 4 a 2, no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e embolou a disputa pela vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Vegetti, duas vezes, Galdames e Lucas Piton marcaram para o Gigante da Colina, enquanto Eduardo, também duas vezes - e sendo um de bicicleta - fez para o Glorioso.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 16 pontos e saltou para o terceiro lugar, ultrapassando o Botafogo, que por sua vez está em quinto e fora da zona de classificação, com 14. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (24), às 17h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, em Cariacica, no Espírito Santo, enquanto o Alvinegro encara o Aurora, quarta-feira (21), às 21h30, fora de casa, pela Libertadores.

O jogo

O clássico foi agitado. O Botafogo foi superior na maior parte da primeira etapa e chegou a abrir o placar com apenas três minutos, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. O Vasco reagiu a chegou a assustar, mas o Glorioso balançou a rede pela primeira vez em bela finalização de Eduardo, da entrada da área, após receber passe do pivô Tiquinho Soares.

Apesar da superioridade do Botafogo, o Vasco era aguerrido. O Gigante da Colina chegou ao empate antes do intervalo após Payet encontrar um lindo passe de trivela para Galdames, que entrou livre na área pela direita e bateu na saída do goleiro Gatito Fernández. No início da etapa final, o Cruz-Maltino virou o jogo com Lucas Piton, no primeiro minuto, após tabela com David.

O gol do Vasco no início da etapa final desmontou o Botafogo. O Alvinegro se desorganizou em campo, não ameaçava e cedia espaços para o rival. O Cruz-Maltino aproveitou a desatenção e ampliou de pênalti, com Vegetti, aos 22. O artilheiro argentino balançou a rede mais uma vez, aos 31, e transformou a vitória em goleada. O Glorioso descontou aos 40, com Eduardo, de bicicleta, para amenizar o resultado.

Botafogo 2 x 4 Vasco

Data e horário: 18/02/2024, domingo, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Tchê Tchê (Kauê) e Eduardo; Savarino (Junior Santos), Victor Sá (Emerson Urso) e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes

Vasco: Léo Jardim; Robert Rojas, Maicon e Léo; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Zé Gabriel (Praxedes), Galdames (Lucas Eduardo), Payet (Mateus Carvalho) e Lucas Piton; David (Adson) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Gols: Eduardo, aos 21' do 1ºT (1-0); Galdames, aos 31' do 1ºT (1-1); Lucas Piton, aos 1' do 2ºT (1-2); Vegetti, aos 22' do 2ºT (1-3); Vegetti, aos 37' do 2ºT (1-4); Eduardo, aos 40' do 2ºT (2-4)

Cartão amarelo: Danilo Barbosa, Junior Santos e Emerson Urso (BOT); Paulo Henrique, Galdames e Puma Rodríguez (VAS)