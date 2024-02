Ramón Díaz - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 17/02/2024 19:34

Rio - Mesmo sofrendo para montar o time do Vasco com os desfalques de João Victor e Medel, suspensos, Ramón Díaz não deve abrir mão da escalação com três zagueiros no clássico com o Botafogo, neste domingo (18), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. A tendência é que o setor seja formado por Maicon, Rojas e Léo. A informação é do site “ge”.

Com isso, o provável time do Vasco para enfrentar o Botafogo tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Rojas, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti.

Para o clássico, o Vasco ainda não contará com o volante Juan Sforza. O argentino, que desembarcou no Rio nesta semana, ainda não foi regularizado e por isso não ficará à disposição.

Uma vitória contra o Botafofo será importante para o Vasco no Campeonato Carioca. Em caso de resultado positivo, o Cruz-Maltino entra na zona de classificação para as semifinais do Taça Guanabara.