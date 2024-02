Vasco pede impugnação da partida contra o Fluminense, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Vasco pede impugnação da partida contra o Fluminense, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, no MaracanãLeandro Amorim / Vasco

Publicado 16/02/2024 17:43

Rio - O Vasco protocolou nesta sexta-feira (16) um pedido de impugnação da partida contra o Fluminense, na última quarta-feira (14), no Maracanã, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. O pedido foi protocolado no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) a fim de anular os efeitos dos cartões aplicados.

Em nota oficial, o Vasco alega que os cartões "geraram consequências danosas ao clube" e estavam em "desacordo com as regras". O zagueiro Medel foi expulso, enquanto o zagueiro João Victor, os meias Zé Gabriel e Payet, e o atacante Vegetti receberam amarelo. O defensor estava pendurado.

O clássico entre Fluminense e Vasco terminou empatado sem gols. O desempenho do árbitro Bruno Mota Corrêa foi criticado pelos dois clubes. O Cruz-Maltino solicitou a Ferj a análise da empresa contratada pela federação sobre a arbitragem, que constatou que não houve interferência no resultado.

O Vasco teve dois gols anulados e ainda reclamou de um pênalti não marcado. O árbitro Bruno Mota Corrêa chegou a ser chamado pelo VAR para verificar o lance no vídeo, mas não interpretou penalidade. O clube chegou a pedir um árbitro fora do Rio para o clássico com o Botafogo, mas o pedido foi descartado.

Ao todo, o clássico entre Fluminense e Vasco teve oito cartões amarelos e três vermelhos, sendo dois para a equipe tricolor. O zagueiro Thiago Santos e o técnico Fernando Diniz foram expulsos, enquanto o zagueiro Felipe Melo, o volante André, o meia Ganso e o atacante Arias receberam amarelo.

Veja a nota oficial do Vasco:

"O Vasco da Gama reitera seu compromisso de trabalhar em parceria com clubes e federações na melhoria da qualidade da arbitragem de forma perene e sustentável pelo bem do futebol e campeonato carioca.



No sentido de corrigir equívocos de forma transparente e justa, informa que protocolou no TJD pedido de impugnação da partida contra o Fluminense a fim, prioritariamente, de anular os efeitos dos cartões aplicados, em desacordo com as regras, que geraram consequências danosas ao clube.



Os erros de direito que vem sendo praticados de forma sistêmica pela arbitragem são graves, dão conta de um desconhecimento dos protocolos e regras do futebol por parte dos árbitros e contaminam a integridade dos resultados e o potencial do campeonato em si."