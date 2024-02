Emiliano Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/02/2024 19:26

Rio - O Vasco mostrou mais uma vez a sua força em clássicos. O Cruz-Maltino venceu o Botafogo por 4 a 2, de virada, neste domingo (18), no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e embolou a disputa por vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Após a vitória, o auxiliar técnico Emiliano Díaz exaltou a mentalidade vencedora da equipe diante dos rivais.

"Sempre falamos o mesmo tanto com Ramón quanto o grupo: clássico é vida ou morte. Pode não jogar tão bem, mas sabe que tem que lutar. Essa mentalidade que o grupo está adquirindo. Seguimos lutando e vamos seguir até o final. Clássicos são clássicos em todos os lados. Os clássicos se vivem diferentes, são semanas que um não desfruta e, quando o resultado vem, você desfruta ou sofre", disse.

O Vasco jogou três clássicos em 12 dias. O Cruz-Maltino empatou sem gols com Flamengo e Fluminense, no Maracanã, e venceu o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos. A invencibilidade diante dos rivais levantou a moral da equipe, além de ajudar na reação na Taça Guanabara. O Gigante da Colina, agora, é o terceiro colocado, e segue vivo na disputa por uma vaga na semifinal.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 16 pontos e saltou para o terceiro lugar, ultrapassando o Botafogo, que por sua vez está em quinto e fora da zona de classificação, com 14. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (24), às 17h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.