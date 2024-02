Marçal volta a ficar à disposição do treinador Tiago Nunes - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2024 17:58

O Botafogo divulgou nesta segunda-feira (19) a lista de jogadores relacionados para sua estreia na Libertadores, na próxima quarta-feira (21), contra o Aurora, na Bolívia, pela segunda fase da Pré-Libertadores. A partida acontecerá no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, a 2574 metros acima do nível do mar.

O principal destaque da lista de relacionados é o retorno do lateral-esquerdo Marçal. O jogador está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, e volta a estar à disposição do técnico Tiago Nunes após três semanas.

Por outro lado, o Botafogo ainda não poderá contar com Gregore, que, apesar de estar regularizado para fazer sua estreia, ficou no Rio para finalizar os exames médicos e treinar com quem não viajou. Além dele, Pablo, com dores na coxa, também é desfalque.

O Botafogo também tem outros nomes na lista de jogadores lesionados. São eles Patrick de Paula (joelho), Rafael (joelho), John (coxa), Jeffinho (coxa), Jacob Montes (fratura no pé) e Luiz Henrique (panturrilha).

Confira abaixo a lista de relacionados do Botafogo para o duelo contra o Aurora: