Técnico Tiago Nunes vem encontrando dificuldades nos primeiros meses de trabalho no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Técnico Tiago Nunes vem encontrando dificuldades nos primeiros meses de trabalho no Botafogo Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/02/2024 11:15

sob forte pressão por um bom resultado na altitude contra o Aurora, pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Bolívia. Principalmente o treinador, que se viu envolvido em uma declaração polêmica e

Botafogo, jogadores e Tiago Nunes chegam, na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Bolívia. Principalmente o treinador, que se viu envolvido em uma declaração polêmica e desmentiu que jogadores pediram para sair do time . Além disso, ele ainda não venceu clubes da Série A do Brasileirão e acumula resultados ruins em jogos importantes.

Desde que assumiu o Glorioso em crise, na reta final do Brasileirão, Tiago Nunes teve sete partidas contra adversários mais relevantes no cenário nacional. Foram quatro empates e três derrotas tendo que lidar com um elenco abalado emocionalmente, problemas de lesão, chegada e saída de jogadores e mudanças no esquema.

As duas últimas derrotas foram nos clássicos contra Flamengo (1 a 0) e Vasco (4 a 2), pelo Campeonato Carioca deste ano, que somam-se à da última rodada do Brasileirão de 2023, para o Internacional (3 a 1).

Já os pontos conquistados foram em quatro empates nos primeiros quatro jogos no comando do time: Fortaleza (2 a 2), Santos e Coritiba (1 a 1) e Cruzeiro (0 a 0).

De resto, as quatro vitórias do treinador pelo Botafogo foram sobre clubes de menor investimento: Madureira (1 a 0), Bangu e Sampaio Corrêa (2 a 0) e Volta Redonda (3 a 0). Mas também perdeu para o Boavista (1 a 0) e empatou com Portuguesa (1 a 1) e Nova Iguaçu (2 a 2), o que deixa a SAF alvinegra em quinto lugar na Taça Guanabara.

42,8 % de aproveitamento num total de 14 jogos) e do sério risco de ficar fora da semifinal do Campeonato Carioca, Tiago Nunes tem na Libertadores uma chance de conseguir um alívio na pressão da torcida. Já a Diante dos números ruins neste início de trabalho () e do sério risco de ficar fora da semifinal do Campeonato Carioca, Tiago Nunes tem na Libertadores uma chance de conseguir um alívio na pressão da torcida. Já a SAF não cogita, neste momento, uma mudança de técnico

Mas o primeiro desafio não é simples, já que o Aurora terá a altitude como aliada. Sem tempo para se adaptar, o Botafogo realiza apenas um treino, nesta terça-feira, para jogar nos 2.570 metros acima do nível do mar. E busca um bom resultado para resolver a classificação no Nilton Santos, no dia 28.