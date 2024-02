Tiago Nunes, técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/02/2024 19:29

Rio - O Botafogo deve apostar em um time experiente para a estreia na Libertadores, contra o Aurora, nesta quarta-feira (21), no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba. Segundo o site “ge”, a base da equipe será a mesma do clássico com o Vasco, no último domingo (18).

A única dúvida na escalação está no meio-campo. Danilo Barbosa, que foi titular no domingo, disputa posição com Marlon Freitas. No mais, a equipe será a mesma que foi derrotada pelo Vasco por 4 a 2.

Sendo assim, a provável escalação do Botafogo tem Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Contra o Aurora, o Botafogo tentará avançar para chegar à fase de grupos da Libertadores. Após o jogo desta quarta, as duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima semana, no Estádio Nilton Santos.