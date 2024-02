Troca de camisas entre Blooming, da Bolívia, e Botafogo - Divulgação

Troca de camisas entre Blooming, da Bolívia, e BotafogoDivulgação

Publicado 20/02/2024 15:25

Bolívia - Rival do Aurora, adversário do Botafogo nesta quarta-feira (21) pela segunda fase da Libertadores, o Blooming abriu as portas de seu Centro de Treinamento para receber a delegação alvinegra às vésperas do confronto. O clube boliviano publicou imagem de troca de camisas com a presença do diretor de futebol André Mazzuco.

Nesta terça-feira, um dia antes da partida, o Botafogo trabalhou em Santa Cruz de la Sierra, no CT do Blooming, antes de partida rumo à Cochabamba para o reconhecimento do gramado do Estádio Felix Caprilles.

O Blooming enfrentaria o Aurora na quinta-feira, pelo Campeonato Boliviano, mas a partida foi adiada devido ao compromisso do rival pela competição continental.