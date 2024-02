Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/02/2024 21:22

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou nesta terça-feira (20) a mudança do local da partida entre Audax e Botafogo, válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara, no sábado, às 16h (de Brasília). Antes marcado para o Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o duelo acontecerá no Estádio Nilton Santos, casa do Alvinegro.

As negociações entre as partes começaram na última semana e foram encaminhadas antes mesmo da nona rodada. O Audax perdeu todos os jogos que disputou pelo Campeonato Carioca e um empate contra o Botafogo rebaixa equipe para Série A2.

O Glorioso, por sua vez, se vê em situação complicada na luta por uma vaga nas semifinais. Com 14 pontos, a equipe comandada por Tiago Nunes já não depende mais das próprias forças, vendo necessidade de tropeços de Vasco e Nova Iguaçu.