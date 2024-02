Jogadores do Botafogo se abraçam no gramado do Estádio Raulino de Oliveira - Vítor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo se abraçam no gramado do Estádio Raulino de OliveiraVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2024 06:00

Bolívia - Um dos compromissos mais importantes do Botafogo em 2024 acontecerá nesta quarta-feira, 14. O Glorioso enfrenta o Aurora no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores. Embora esta seja uma partida fundamental para o futuro da temporada, o Alvinegro chega com desfalques no plantel, sob pressão e também de um recente momento de turbulência.

Já a pressão se dá por dois motivos. O primeiro é o fato do técnico Tiago Nunes ainda não ter conseguido vencer times de maior peso à frente do Botafogo. Em sete oportunidades com ele, o Alvinegro não conseguiu sair com o resultado positivo ( clique aqui e saiba mais ).

Por falar no treinador, a entrevista coletiva dada após a partida gerou polêmica. Isso porque o Tiago Nunes disse que "muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe" por causa da carga emocional. Posteriormente, ele explicou que não ocorreu um pedido literal, mas sim que sabe quando o atleta está no limite técnico, físico e mental.

Apesar disso, a declaração não pegou bem entre os torcedores e viralizou nas redes sociais. Assim, Tiago postou um vídeo no Instagram em que garantiu que os jogadores do Botafogo não pediram para sair do time

"Estou vindo aqui publicamente para fazer uma manifestação ao torcedor, em função de notícias que estão viralizando. É bom não perder tempo. O máximo responsável por tudo que acontece da parte desportiva do Botafogo sou eu. Jamais vou transferir para qualquer jogador, temos uma relação honesta, direita e verdadeira", diz Tiago em um trecho do vídeo.

"Quero deixar claro que nenhum jogador pediu para sair ou ficar de fora, temos grupo de homens, caras corajosos, que têm força, trabalhadores. Hoje estão se vinculando muitos recortes, pequenas falas, sem ter o contexto adequado, o que gera falsas notícias", completa, posteriormente.