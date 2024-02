Em cinco jogos com a camisa do Botafogo, Savarino fez um gol e deu uma assistência - Vítor Silva / Botafogo

Em cinco jogos com a camisa do Botafogo, Savarino fez um gol e deu uma assistênciaVítor Silva / Botafogo

Recém-contratado pelo Botafogo , o atacante Jefferson Savarino projetou a estreia do time na Libertadores, nesta quarta-feira (21). O venezuelano destacou a altitude como principal ponto a ser superado. O Alvinegro enfrenta o Aurora, às 21h30, em Cochabamba, na Bolívia, cidade que fica a mais de 2500 metros acima do nível do mar.

"É bom para nós e para o Botafogo jogar uma Libertadores, é o objetivo mais claro que temos agora. Vai ser muito importante passar primeiro dessa fase, depois vamos ter outra. Agora é ter a concentração que todos precisamos para ganhar o jogo aqui na Bolívia", ponderou Savarino, em entrevista à Botafogo TV.

"Vai ser um jogo muito difícil por causa da altitude, joguei com minha seleção em La Paz, um pouco mais alto do que aqui em Cochabamba, mas acho que o time vai estar preparado e jogar da melhor maneira. Espero que saia tudo bem no jogo", completou.

Ele também comentou sua readaptação ao futebol brasileiro, depois de jogar um ano e meio nos Estados Unidos: "A adaptação é muito rápida, já joguei no futebol brasileiro. Vai ser mais com meus companheiros, conhecê-los melhor, estão chegando mais jogadores também. Espero dar muitas alegrias ao torcedor do Botafogo".