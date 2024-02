Botafogo usará a camisa preta na estreia na Libertadores 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2024 20:33

Bolívia - O Botafogo está escalado para enfrentar o Aurora no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, às 21h30 desta quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores. Há duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Vasco no último fim de semana . Marlon Freitas e Júnior Santos entram nas vagas de Tchê Tchê e Savarino, respectivamente.

Dessa forma, Tiago Nunes definiu o Botafogo com: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Após o jogo desta quarta-feira, as duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima semana, no Estádio Nilton Santos. Quem avançar garante vaga na terceira fase da competição continental.

Em tempo: o jogo de hoje terá transmissão da ESPN, do Star+, do ge e do globoplay.