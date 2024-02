Júnior Santos e Tiquinho Soares brilharam na vitória do Botafogo sobre o Aurora - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2024 23:17

Rio - Depois do susto no jogo de ida, o Botafogo confirmou o favoritismo diante do Aurora e avançou na Libertadores. O Glorioso venceu o time boliviano por 6 a 0 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira, 28, pela partida da volta da segunda fase da competição continental. O grande nome da noite foi Júnior Santos, que marcou quatro gols. Os demais foram feitos por Tiquinho Soares e Savarino.

Vale lembrar que as duas equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, em Cochabamba, na Bolívia. Dessa forma, o Glorioso avançou na competição com uma vitória de 7 a 1 no placar agregado.



Na terceira fase, o Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino, que eliminou o Águilas Doradas, da Colômbia, nos pênaltis. As partidas entre Alvinegro e Massa Bruta acontecerão nos dias 6 e 13 de março. A ida será no Rio de Janeiro.

Antes disso, porém, o Glorioso vira a chave para o Campeonato Glorioso. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A partida é válida pela 11ª rodada da Taça Guanabara.

O JOGO

Se havia nervosismo e ansiedade por parte da torcida pela partida, o Botafogo tratou de acalmar os nervos logo cedo. Aos três minutos, o Glorioso abriu o placar no Nilton Santos. Em jogada de contra-ataque pelo lado direito, Eduardo lançou Tiquinho Soares, que invadiu a área e cruzou rasteiro. Savarino furou, mas Júnior Santos apareceu atrás para completar de perna esquerda.

Pouco depois, aos 15, o Glorioso ampliou. Damián Suárez levantou bola na área, e, mesmo marcado, conseguiu dominar no peito. O centroavante finalizou, e o goleiro espalmou. No entanto, o próprio Tiquinho pegou o rebote e fez o segundo do Botafogo na partida.

O Aurora, por sua vez, até conseguia chegar ao campo de ataque, mas mostrava muita dificuldade para levar perigo. A melhor oportunidade veio num chute de dentro da área de Amarilla, mas a bola explodiu em Alexander Barboza, que se posicionou bem para afastar o perigo.



Já o Glorioso continuava melhor e mais perigoso. Assim, na reta final do primeiro tempo, o Glorioso chegou ao terceiro gol. Savarino tabelo com Eduardo pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou colocado, sem chances de defesa para Akologo. O venezuelano, aliás, balançou as redes de forma parecida mais cedo na partida, mas estava em impedimento. Dessa vez, a posição era legal.



No retorno do intervalo, o Botafogo mostrou fome de gol, foi para cima do Aurora e acabou premiado com o quarto gol. Após saída erra, Danilo recuperou a posse de bola e acionou Tiquinho. O centroavante avançou e descolou lindo para para Júnior Santos, que finalizou na saída do goleiro.

Mesmo com quatro gols de vantagem, o motor do Botafogo não parou. Os comandados de Fábio Matias seguiram dominantes e, dessa vez, não deixavam o Aurora respirar. Os bolivianos se defenderam praticamente durante todo o segundo tempo.

Em meio à pressão, Tiquinho teve um gol impedido. Além disso, outras chances claras foram criadas. O quinto gol, contudo, estava reservado para Júnior Santos. Após uma jogada confusa na intermediária, Tiquinho ficou com a sobra e bateu de cavadinha na saída do goleiro. Na dúvida se a bola entraria ou não, o Raio veio para completar e fazer o seu terceiro na noite.

Com a vitória parcial de 5 a 0, o Botafogo poderia tirar o pé do acelerador a administrar a vantagem. Mas a noite pedia mais, e o Alvinegro entregou mais. Janderson correu livre pelo lado direito e finalizou de fora da área. O goleiro não conseguiu fazer a defesa, e a bola caiu nos pés de Júnior Santos. Em noite iluminada, o Raio completou para fazer o seu quarto gol na noite e o sexto do Alvinegro.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 6x0 Aurora



Data e Hora: 28/02/2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Cartões amarelos: Alexander Barboza e Damián Suárez (BOT) / Michelli, Robles, Blanco, Luis Barboza e Alaniz (AUR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Júnior Santos (1-0) (03'/1ºT) / Tiquinho Soares (2-0) (15'/1ºT) / Savarino (3-0) (47'/2ºT) / Júnior Santos (4-0)(07'/2ºT) / Júnior Santos (5-0) (24'/2ºT) / Júnior Santos (6-0) (36'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico interino: Fábio Matias)

Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte, 20'/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza (Gregore, 20'/2ºT) e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Kauê, 20'/2ºT) e Eduardo (Diego Hernández, 39'/2ºT); Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares.



AURORA (Técnico: Mauricio Soria)

David Akologo; Robles (Cabral, Intervalo), Luis Babroza e Amarilla; Didí Torrico (Dario Torrico, Intervalo), Michelli (Troncoso, 21'/2ºT), Alaniz e Jair Torrico; Reinoso (Bustamente, 30'/2ºT), Serginho e Blanco (Sejas, 30'/2ºT).