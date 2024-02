Fábio Matias e Júnior Santos deram entrevista após goleada sobre o Aurora - Leonardo Bessa/O Dia

Publicado 29/02/2024 09:24

Rio - O Botafogo fez valer a superioridade técnica e passou sem dificuldades pelo Aurora com a goleada pelo placar de 6 a 0, que levou a equipe à terceira fase da Conmebol Libertadores. Em discurso sério durante a entrevista coletiva após o duelo, o auxiliar permanente do clube e técnico interino Fabio Matias indicou o fim de uma longa batalha com o fantasma de 2023.

Contratado no início do ano pelo Botafogo, Fabio Matias não fugiu da responsabilidade ao tratar do assunto delicado sobre a responsabilidade do elenco e encheu o grupo de confiança para a sequência na competição continental.

"Já foi, já passou o ponto final e vida que segue. Vamos para o próximo jogo, próximo dia de trabalho. É assim que é a vida. A vida nos dá isso, oportunidade de todo dia recomeçar. Então a gente já recomeçou em janeiro, não é agora, começou hoje, começou semana passada. Desde o dia 7 de janeiro a gente começou uma nova temporada. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara na cabeça", disse.

Fabio conhece bem o próximo adversário do Botafogo na Libertadores. Antes, o profissional trabalhou no Red Bull Bragantino com foco na formação de atletas jovens, e conhece o método de trabalho do clube de Bragança Paulista, atualmente comandado pelo português Pedro Caixinha.

"Eles fazem um trabalho muito bom também. Estive lá até pouco tempo. A gente não sabe ainda quais são os jogos que a gente vai fazer. Mas o importante é a gente deixar a equipe preparada para quem venha. Esse é um dos objetivos nossos aqui, é deixar tudo organizado da melhor forma possível, para quem possa vir, para que possa receber isso da melhor forma. Mas, de novo, preciso enaltecer muito o trabalho dos atletas. Os atletas compraram muita ideia, trabalharam muito para isso."

O confronto pela terceira fase com o Red Bull Bragantino ainda tem data e horário a serem definidos pela Conmebol. O Botafogo abrirá dentro do Nilton Santos e decidirá no Nabi Abi Chedid, pelo fato de a equipe de São Paulo ter melhor posição no ranking da entidade.

Confira outras respostas de Fabio Matias:

Maior goleada do Botafogo em jogos de Libertadoes

"O resultado é de suma importância. Vou levar isso para sempre. Mas amanhã já é um novo dia, já é um novo dia importante. Mas, em termos de carreira, é gratificante por ter feito um jogo tão bem feito."

Estratégia para a decisão

"A ideia do jogo era ser uma equipe agressiva, que pressionasse o adversário, que o adversário sentisse nosso peso dentro de casa. Nós vendemos ideia é os jogadores compraram. Com o peso da torcida isso geraria algo muito forte. Quando colocamos o plano de jogo os atletas olharam e falaram que era isso que eles queriam. Essa relação entre comissão técnica e jogadores é importante. Todos os jogadores entraram com essa ideia."

Avaliação

"Essa autoavaliação é feita depois do jogo, nós conversamos depois com a comissão técnica para entender. Tem sempre o que ser corrigido, e nós, como treinadores, temos que ter esse filtro. Quando eu era mais novo tinha a mania de assistir o jogo logo depois, e a imagem ainda estava suja. É bom assistir de novo com a cabeça aberta, o principal é ter pessoas em volta para analisar. Escutar elogio é bom, mas tem que ser algo construtivo."