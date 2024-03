Júnior Santos brilhou na vitória do Botafogo sobre o Aurora-BOL - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/03/2024 15:01

Rio - O Botafogo foi procurado pelo Atlético-MG para discutir a contratação do atacante Júnior Santos. O Galo ofereceu ao Glorioso o chileno Eduardo Vargas, mas a proposta foi prontamente recusada pelo Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola.

O motivo da recusa do Botafogo se deve ao fato de que, além de Júnior Santos ser o principal destaque da equipe nesse início de temporada conturbado, Vargas é mais velho do que o camisa 11 — o chileno tem 34 anos, enquanto Júnior tem 29 —, além do atacante atleticano ter um salário muito alto, com vencimentos na casa dos R$ 800 mil.

Vargas vêm perdendo espaço no Atlético-MG e se tornando uma peça extremamente questionável para o torcedor. Enquanto isso, Júnior Santos está crescendo de produção e se mostrando um jogador extremamente útil para o esquema do Glorioso.

Até aqui, o atacante botafoguense tem oito gols em 12 jogos e, na última quarta (28), marcou quatro gols na vitória por 6 a 0 do Botafogo em cima do Aurora, da Bolívia, pela Libertadores, se tornando o maior artilheiro do clube na história da competição continental.