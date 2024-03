Marlon Freitas marcou duas vezes na vitória do Botafogo sobre o Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2024 18:49

Rio - Grande destaque do Botafogo na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, neste domingo (3), no Maracanã, o volante Marlon Freitas marcou duas vezes e levantou o astral do Alvinegro na temporada. O jogador celebrou o feito no Clássico Vovô e relembrou drama familiar vivido nos últimos dias.

"Muito importante para mim. Não é porque eu fiz dois gols que eu tenho que chegar aqui e falar um monte de coisa. Tenho uma sabedoria muito grande. Continuo trabalhando, buscando minha melhor versão. Sei quem eu sou, agradeço minha família pelo carinho e apoio nos momentos difíceis e bons, que foram muitos no ano passado. É humildade, estou aqui para ajudar, disse, após o jogo.

Marlon Freitas, de última hora, foi desfalque na goleada do Botafogo por 6 a 0 sobre o Aurora-BOL, que classificou a equipe para a terceira fase da Libertadores, devido à morte do sogro. Após o primeiro gol no clássico, o meia chorou e dedicou ao familiar.

"Na última terça-feira, um dia antes do jogo (contra o Aurora), até então o mais importante da temporada, eu perdi meu sogro e acabei ficando fora do jogo. É uma perda muito grande. Perdi meu pai em 2017 e agora perdi meu sogro. Antes de entrar no campo fiz uma oração e disse que iria fazer um gol para ele e Deus me abençoou. Então esse gol para ele, sei que está em um bom lugar."