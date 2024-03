Thiago Almada - AFP

Publicado 07/03/2024 09:15 | Atualizado 07/03/2024 09:24

O Botafogo negocia a contratação do meia Thiago Almada, campeão do mundo em 2022 com a Argentina e que defende o Atlanta United, dos Estados Unidos. Ele é o jogador pelo qual o Alvinegro Rio -, campeão do mundo em 2022 com a Argentina e que defende o Atlanta United, dos Estados Unidos. Ele é o jogador pelo qual o Alvinegro fez uma proposta de 20 milhões de euros , informação que foi dada por John Textor antes da vitória de 2 a 1 sobre o Bragantino, na última quarta (6), pela Libertadores, no Nilton Santos.

Após o triunfo do Botafogo, Textor confirmou que as conversas pelo meia argentino de 22 anos estão em andamento, mas pregou cautela na negociação.

"Eu respeito o clube onde ele joga. Você não vai em um clube e tira um jogador na primeira semana da temporada. Ele foi eleito o melhor jogador do ano na MLS. Então quando você fala de jogador desse nível, você fala com o clube. Felizmente nós não temos que ir a empresários. Essa é a relação que temos nos Estados Unidos. Eles sabem que a gente gosta dele", declarou Textor.

"Quando eles estiverem prontos para vendê-lo, estaremos prontos para conversar. É como o Luiz Henrique. Em dois anos esses caras estarão na Europa valendo de 40 a 60 milhões de dólares. Nós gostamos do Almada, temos interesse, não apresentamos proposta escrita, mas deixamos claro nosso interesse. Eles também o amam, assim como a torcida do Atlanta. Então ele deve permanecer no Atlanta até eles estarem prontos para negociar", completou.

Na Copa do Mundo, Almada atuou por apenas seis minutos na vitória de 2 a 0 sobre a Polônia, na última partida da Argentina na primeira fase. Revelado pelo Vélez Sarsfield, ele é a contratação mais cara da história da MLS. Em 2022, o Atlanta pagou 16 milhões de dólares pelo atleta.