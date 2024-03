Júnior Santos, do Botafogo, já tem sete gols na Libertadores em três jogos - Vítor Silva/Botafogo

08/03/2024

Rio - Destaque do Botafogo no início da temporada, o atacante Júnior Santos esteve na mira de outros grandes clubes do país, mas foi tratado como peça inegociável e vem sendo importante na campanha da equipe na Libertadores. Em entrevista o programa "Sportscenter", da ESPN, o camisa 11 confirmou propostas, mas reforçou o foco no Glorioso.

"Essa parte fora do campo eu deixo mais com meu empresário, ele que resolve as coisas. Eu procuro focar mais no futebol, no Botafogo com quem tenho contrato. Pelo que joguei ano passado, pelo meu estilo de jogo, vieram outras equipes conversar, mas quero ficar no Botafogo, tenho contrato aqui, o clube gosta de mim, todos gostam de mim. Hoje estou focado em fazer o melhor pelo Botafogo", disse.

Autor de sete gols nos três jogos disputados até o momento pela competição continental, Júnior Santos assumiu o posto de maior artilheiro do Botafogo em partidas de Libertadores, ultrapassando Rodrigo Pimpão e grandes nomes da década de 1970, como Dirceu e Jairzinho.

"Confiança ajuda. Desde que cheguei no Brasil, que eu voltei, não fiz pré-temporada, cheguei no meio do ano em 2022 e não peguei a competição do início. Ano passado quando fui para o Fortaleza também tive um impasse e não fiz pré-temporada, mas esse ano com a pré-temporada, pegando o campeonato do início, o ritmo do futebol brasileiro, a gente vai conseguindo fazer as jogadas e isso vai dando confiança", destacou.

Confira outras respostas de Júnior Santos:

Pressão no Botafogo

"Fizemos um trabalho em conjunto de nos fortalecer ainda mais, esquecer o que já passou, e estamos focados nessa temporada. As dificuldades que me fizeram chegar até aqui vai me fortalecendo. Vamos apanhando e aprendendo com a vida. Entendemos às vezes que tudo na vida é momento, então é manter a cabeça boa, continuar trabalhando que as coisas vão continuar acontecendo."

Apagão em 2023



"Tem coisas que na vida são difíceis de entender. Se a gente fica procurando entender, só vai ficar lembrando de coisas que não nos fazem bem. Então preferi esquecer e focar no passo seguinte, se não, ficaremos preso no passado que não vai resultar em nada, e o que eu fizer no presente não vai mudar o que já passou. Hoje estou focado em continuar fazendo bons jogos, conseguir uma vaga na fase de grupos e ajudar minha equipe."

Concorrência na posição

"Isso é bom para o Botafogo. Isso estimula sim, saber que tem jogadores de qualidade, sempre tem que estar focado para manter o nível. Sempre fui um cara que trabalhou bastante, e os jogadores que chegaram ajudam o Botafogo."