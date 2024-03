Wilmar Roldán, que apitou a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores de 2023, apita o duelo entre Bragantino x Botafogo, em Bragança Paulista - NORBERTO DUARTE / AFP

Publicado 09/03/2024 21:30

Rio - A Conmebol definiu a escala de arbitragem para os jogos de volta da terceira fase da Libertadores. O árbitro colombiano Wilmar Roldán foi escolhido para apitar o duelo entre Bragantino e Botafogo, na quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. O Alvinegro venceu a partida de ida por 2 a 1, no Nilton Santos, e joga por um empate para avançar para a fase de grupos.

Wilmar Roldán é velho conhecido dos clubes brasileiros. Na Libertadores de 2023, ele apitou três jogos do Fluminense, dois do Flamengo, um do Palmeiras, além do duelo brasileiro entre Atlético-MG e Athletico-PR, na fase de grupos. Entre os jogos, apitou a eliminação do Flamengo nas oitavas e a eliminação do Palmeiras na semifinal, além da final entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina.

No ano passado, o saldo dos brasileiros foi positivo sob o comando de Wilmar Roldán. Desconsiderando o duelo entre Atlético-MG e Athletico-PR, foram seis partidas contra times de países vizinhos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Ao todo, o árbitro colombiano deu 43 cartões em sete jogos (média de 6 por jogo) e três vermelhos, sendo apenas um contra brasileiro - John Kennedy, do Fluminense, na final.

Jogos de brasileiros apitados por Wilmar Roldán em 2023:

06/04/2023 - Sporting Cristal (PER) 1 x 3 Fluminense - Fase de grupos da Libertadores

20/04/2023 - Flamengo 2 x 0 Ñublense (CHI) - Fase de grupos da Libertadores

24/05/2023 - Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR - Fase de grupos da Libertadores

08/06/2023 - River Plate (ARG) 2 x 0 Fluminense - Fase de grupos da Libertadores

11/08/2023 - Olimpia (PAR) 3 x 1 Flamengo - Oitavas de final da Libertadores

29/09/2023 - Palmeiras 0 x 0 Boca Juniors (ARG) - Semifinal da Libertadores

04/11/2023 - Boca Juniors (ARG) 1 x 2 Fluminense - Final da Libertadores