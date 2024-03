Gatito Fernández em ação pela seleção do Paraguai - AFP

Gatito Fernández em ação pela seleção do ParaguaiAFP

Publicado 09/03/2024 11:22 | Atualizado 09/03/2024 16:44

O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, foi um dos nomes convocados pelo treinador Daniel Garnero neste sábado (9) para a seleção do Paraguai, visando o amistoso contra a Rússia, que acontecerá no dia 25, em Moscou.

Goleiro do Botafogo foi convocado para a disputa do amistoso no dia 25, contra a Rússia. #BFR pic.twitter.com/ZaImEDzhMJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 9, 2024

Gatito não era chamado para a seleção do Paraguai desde 2022. Naquela ocasião, em dezembro daquele ano, ele foi convocado para os amistosos contra Emirados Árabes Unidos e Marrocos, entrando em campo apenas contra a nação árabe.



O zagueiro Robert Rojas foi convocado para representar o Paraguai na próxima Data FIFA, entre 18 e 26 de março.



Rojas estará disponível para representar a @Albirroja diante da Rússia (25/03).



Desejamos boa sorte ao atleta vascaíno! #VascoDaGama pic.twitter.com/SlehkSYNfr — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 9, 2024 Desde então, Gatito vinha sofrendo com lesões, que o deixou de fora de grande parte de 2023 e, com isso, não foi chamado nenhuma vez para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entretanto, com a convocação para o amistoso contra a Rússia, Gatito pode estar trilhando seu caminho de volta à seleção paraguaia.

Além de Gatito, o zagueiro Robert Rojas, do Vasco, também foi convocado pela seleção do Paraguai. O defensor, porém, já era nome constante nas listas de Garnero.

Entretanto, apesar da convocação, Gatito Fernández e Rojas não desfalcarão o Botafogo e o Vasco em nenhum jogo. A partida contra a Rússia acontecerá na Data-Fifa, que não coincidirá com nenhuma partida do Alvinegro e do Cruz-Maltino. Porém, os paraguaios podem desfalcar os clubes caso se lesionem no amistoso.