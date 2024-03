Elenco do Botafogo em conversa com o auxiliar Fabio Matias no CT Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/03/2024 19:30 | Atualizado 09/03/2024 19:39

Rio - O Botafogo terá muitas mudanças no jogo de ida da semifinal da Taça Rio. O Alvinegro decidiu preservar os titulares e vai mandar a campo os reservas contra o Sampaio Corrêa, neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Elcyr Resende, em Saquarema.

O lateral-esquerdo Hugo será o único titular em campo. O motivo da decisão é o jogo de volta contra o Bragantino, pela terceira fase da Libertadores. O Alvinegro vai a Bragança Paulista decidir a vaga na fase de grupos da competição continental, na próxima quarta-feira (13), às 21h30, no Nabizão.

O Botafogo deve ir a campo contra o Sampaio Corrêa escalado com: Igo Gabriel; Mateo Ponte, Bastos, Kawan e Hugo; Newton, Kauê e Raí; Diego Hernández, Émerson Urso e Janderson.

Pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo ficou fora da semifinal do Campeonato Carioca e terá que jogar a Taça Rio. O Alvinegro é o atual campeão, mas esse ano o título da competição garante a vaga na Copa do Brasil de 2025. O jogo da volta contra o Sampaio Corrêa será no dia 17, às 18h30, no Nilton Santos.