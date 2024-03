John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2024 18:44

Rio - O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz de Jesus, deferiu nesta sexta-feira (8) o pedido de abertura de inquérito solicitado pela Procuradoria para investigar a denúncia de corrupção na arbitragem brasileira feita por John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. O mandatário do órgão ainda intimou o empresário estadunidense a apresentar as provas que diz ter em até três dias corridos.

No despacho divulgado no site do STJD, José Perdiz explica que, caso Textor não cumpra a determinação, será suspenso automaticamente até o cumprir, além da suspensão por 90 a 360 dias. Em caso de reincidência, o empresário pode ser eliminado do futebol.

"Em referência a solicitação de abertura de inquérito interposta pela Procuradoria da Justiça Desportiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol – STJD DEFIRO seu pedido de forma a intimar o Sr. John Textor, para que, no prazo de 3 (três) dias, entregue todos os documentos que alega possuir ter referente aos "juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas", sob pena de aplicação do artigo 223 "caput" e seu parágrafo único do CBJD, ou seja, em caso de descumprimento, seja o Sr. John Textor suspenso automaticamente até que cumpra a decisão, além da suspensão por 90 a 360 dias, e na reincidência eliminação”, determinou José Perdiz", diz o despacho do presidente do STJD.