Júnior Santos marcou lindo gol de voleio na vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino - Vitor Silva/Botafogo

Júnior Santos marcou lindo gol de voleio na vitória do Botafogo sobre o Red Bull BragantinoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2024 16:12

Rio - O jogo de volta do duelo entre Botafogo e Bragantino, pela terceira fase da Libertadores, na próxima quarta-feira (13), às 21h30, em Bragança Paulista, será transmitido pela Globo na TV aberta. A informação foi confirmada pelo apresentador Alex Escobar no "Globo Esporte" desta sexta (8).

Será a primeira vez nesta edição da Libertadores que o Botafogo terá um jogo transmitido na TV aberta. Nos confrontos anteriores, a Globo optou por não alterar sua programação e exibiu os duelos do Glorioso apenas no streaming, através do Globoplay. Na TV por assinatura, a ESPN transmitiu as partidas, assim como fará na quarta.

No jogo de ida, o Botafogo levou a melhor e venceu o Bragantino por 2 a 1, com dois gols de Júnior Santos. Agora, o Alvinegro precisa apenas de um empate para sair do Nabi Abi Chedid com a vaga na fase de grupos.