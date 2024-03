Novo estúdio da Botafogo TV, no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2024 16:50

Rio - O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (8), um novo projeto para a comunicação do clube, que foi a construção do novo estúdio da Botafogo TV, canal oficial no YouTube, um dos focos do empresário estadunidense John Textor, acionista majoritário da SAF. O dono do futebol alvinegro repaginou toda a estrutura, aumentou a equipe e lançará conteúdos exclusivos para engajar o torcedor. A estreia será neste fim de semana, em programa com participação do gestor.

"A nova Botafogo TV é mais um compromisso da SAF para elevar o nível do Clube nos seus ambientes interno e externo. Queremos que todos os nossos apaixonados torcedores possam se sentir cada vez mais próximos e representados. Isso passa diretamente por uma comunicação atrativa, tanto do ponto de vista visual, quanto de conteúdo produzido. Acreditamos que vamos unificar estas duas frentes e entregar um grande produto", disse Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

O novo estúdio do canal oficial do Alvinegro será no Estádio Nilton Santos com um espaço de 150m², com todo equipamento de última geração e decoração planejada. A equipe de transmissões de jogos e programas ganhou reforço do ex-zagueiro Antônio Carlos, que defendeu o clube entre 2010 e 2012, Hanna Santos, comunicadora e neta do ídolo Nilton Santos, da apresentadora Fernanda Maia, da ex-repórter do grupo Bandeirantes Amanda Oliveira, e do ex-jogador André Silva.

John Textor ao lado de Thairo Arruda e Julio Gracco no estúdio da Botafogo TV Vítor Silva/Botafogo

"Este é um sonho antigo do Clube, que estamos podendo realizar agora. Temos tratado com muito carinho e cuidado cada etapa deste processo. Sabemos da responsabilidade que é falar com o torcedor a todo tempo, então queremos tornar essa experiência cada vez mais sedutora, de modo que ofereça diversão e paixão", afirmou Julio Gracco, Diretor de Branding e Comunicação.

Na nova programação da Botafogo TV, o torcedor poderá acompanhar mais transmissões ao vivo de jogos do clube (base ou profissional masculino e feminino), programas de entretenimento, desafios, entrevistas exclusivas e podcasts. A SAF também trata como um passo importante para geração de receitas.