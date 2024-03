Goleiro Raul, ex-São Luiz-RS, é o novo reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Goleiro Raul, ex-São Luiz-RS, é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 07/03/2024 21:24

Rio - Anunciado nesta quinta-feira (7) pelo Botafogo, o goleiro Raul teve sua regularização publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O novo reforço pode fazer sua estreia já no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, no domingo (10), contra o Sampaio Corrêa.

As inscrições para o Campeonato Carioca se encerraram também nesta quinta, penúltimo dia útil antes das semifinais da Taça Rio e do Estadual. Raul, em um primeiro momento, aparece como opção ao goleiro Gatito Fernández, titular absoluto nos últimos jogos desde a lesão de John.

Na partida contra a equipe de Saquarema, Fabio Matias deve levar a campo uma equipe alternativa devido à decisão do próximo meio de semana contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela terceira fase da Libertadores.

Raul, destaque do São Luiz-RS no Campeonato Gaúcho, no entanto, não poderá ser relacionado para o mata-mata continental, que dará vaga na fase de grupos, por conta do tempo de inscrição.