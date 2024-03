John Textor é dono de 90% da SAF do Botafogo - Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

John Textor é dono de 90% da SAF do BotafogoFoto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Publicado 07/03/2024 18:10

Rio - A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) se manifestou nesta quinta-feira (7) contra John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. Em nota, a entidade repudiou a ironia do empresário americano sobre o veto aos gramados sintéticos na elite do futebol brasileiro.

"Este senhor (John Textor) não tem autoridade nenhuma para falar em nome dos atletas brasileiros, muito menos ironizar comparando atletas que jogam em campo gramado, com animais. Se a grama sintética é tão boa para a prática de futebol, porque este senhor não colocou no Crystal Palace e no Lyon?", disse.

O Botafogo é um dos três clubes da primeira divisão do futebol brasileiro que utiliza grama 100% artificial em seu estádio, junto com Palmeiras e Athletico-PR. O Alvinegro implementou o sintético no ano passado com a justificativa de rapidez na manutenção e a realização de eventos sem estragar o campo.

Após a implementação do gramado sintético, o Botafogo teve um aumento no aproveitamento com o mando de campo. Em 2022, o Alvinegro foi um dos piores mandantes, enquanto no ano passado figurou entre os melhores. Após a vitória sobre o Bragantino pela Libertadores, Textor criticou a ideia do veto ao piso.

"A saúde dos jogadores está em melhores condições no sintético. As vezes, pessoas que nem pisam na grama ou jogam futebol falam bobagem. Se vamos jogar em campos de bezerros na liga, as pessoas devem investir em campos 80% naturais e 20% sintéticos, que é o padrão das grandes ligas no mundo", afirmou.

A CBF convocou a Comissão de Médicos para se debruçar sobre o tema com a Comissão Nacional de Clubes. A entidade máxima do futebol brasileiro também prometeu contratar consultoria internacional para estudo mais profundo do caso. Não há qualquer possibilidade de proibição no curto prazo.

No ano passado, treinadores e jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro fizeram críticas aos campos sintéticos. O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, que é um dos três clubes com piso artificial no país, é um dos mais críticos ao gramado. Recentemente, o Alviverde entrou em crise com a WTorre por conta do campo.

Confira a nota de repúdio da Fenapaf:

"A FENAPAF (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol), na condição de representante legal da categoria de atletas profissionais de futebol no Brasil, vem a público, juntamente com os sindicatos estaduais, repudiar a forma irônica com que o senhor John Textor se reportou, através de matérias divulgadas pela imprensa, onde afirma que não joga em campo de bezerros, pois não faz bem aos jogadores.



Primeiro, este senhor não tem autoridade nenhuma para falar em nome dos atletas brasileiros, muito menos ironizar comparando atletas que jogam em campo gramado, com animais.



Em segundo lugar, se a grama sintética é tão boa para a prática de futebol, porque este senhor não colocou no Crystal Palace e no Lyon?

Sobre as pessoas que nunca pisaram em um gramado, citadas pelo mesmo, acreditamos que ele esteja falando de si próprio. A Federação dos atletas é, exclusivamente, formada por ex-jogadores e profissionais que sempre jogaram em grama natural. Grama que faz parte de toda a nossa brilhante história no futebol mundial, nas Copas, que jogando o verdadeiro futebol brasileiro encantou o mundo com melhores atletas, incluindo o maior de todos!



Esperamos que o senhor John Textor se atenha apenas em fazer seu papel de comerciante, que concentre em levar o Botafogo FR, um dos gigantes do futebol brasileiro, com uma história maravilhosa e admirada por todos ao patamar que diz que o levará, não permitindo que seja somente mais um clube de participação coadjuvante como os demais sob sua administração.



A FENAPAF exige respeito ao Brasil, aos atletas brasileiros e, se a prioridade é fazer show, que alugue uma casa de show para fazer seus eventos e não em estádio de futebol.



Por fim, deixamos registrado que esse senhor não tem autoridade para falar em nome dos atletas brasileiros!!"