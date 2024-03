Damián Suárez em ação durante Botafogo x Red Bull Bragantino - Vítor Silva/Botafogo

Damián Suárez em ação durante Botafogo x Red Bull BragantinoVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2024 18:00

Rio - Assim como na goleada sobre o Aurora-BOL , a torcida do Botafogo ergueu um elaborado mosaico antes da bola rolar para o jogo contra o Red Bull Bragantino, na noite da última quarta-feira, 6. O desenho formado pelos papéis no setor leste do Estádio Nilton Santos formaram uma caveira com olhos pegando fogo. Em entrevista depois da vitória sobre o Massa Bruta por 2 a 1 , Damián Suárez agradeceu aos torcedores pelo mosaico e ressaltou como os alvinegros são importantes para o time.

"Agradecer à torcida pelo mosaico. Está sendo um jogador muito importante para nós, a ajuda deles é fundamental. Esperamos que sigam até o final", disse Damián Suárez.

Mosaico da torcida do Botafogo faz mosaico no Estádio Nilton antes da partida contra o Red Bull Bragantino Vítor Silva/Botafogo

O próximo jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Por causa da vitória na ida, o Glorioso terá a vantagem do empate. Se levar a melhor no placar agregado, garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Do contrário, vai para a Sul-Americana.

"Feliz por ganhar a partida, mas ainda faltam 90 minutos. Seria uma alegria muito grande entrar na fase de grupos. É o que todos nós queremos", pontuou o lateral-direito do Botafogo.