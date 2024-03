Fábio Matias assumiu o Botafogo interinamente - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2024 16:07 | Atualizado 07/03/2024 16:07

Rio - Desde que o auxiliar Fábio Matias assumiu o comando do Botafogo de forma interina, o time não sabe o que é perder. No período, foram quatro jogos disputados e quatro triunfos. É a primeira vez que o Glorioso engata uma sequência de quatro vitórias seguidas desde a passagem de Cláudio Caçapa, em julho de 2023. A série de resultados positivos e o discurso dos jogadores evidenciam a sintonia que há dentro do vestiário alvinegro.

Ótimo profissional, tem nos passado confiança, sobretudo em relação ao trabalho, principalmente na nossa parte defensiva. A gente tem acertado bastante isso. Dar os parabéns ao Fábio e ao grupo, que tem comprado a ideia e tem procurado fazer da melhor maneira possível", disse Danilo Barbosa, , sobretudo em relação ao trabalho, principalmente na nossa parte defensiva. A gente tem acertado bastante isso.", disse Danilo Barbosa, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na Libertadores

A declaração vai ao encontro do que disse Júnior Santos. Destaque do Glorioso na vitória sobre o Massa Bruta , o atacante também elogiou Fábio Matias durante a entrevista na zona mista do Nilton Santos.

"É um grande treinador, tem feito grandes jogos com a nossa equipe. É um cara muito profissional, muito estudioso. Dá para ver isso", afirmou Júnior.





No último fim de semana, houve um grande teste diante do Fluminense. Mesmo com o time quase todo reserva, o Botafogo venceu por 4 a 2 . O Glorioso, aliás, sofreu o empate na reta final de partida, mas conseguiu reverter o cenário com dois gols e saiu de campo com os três pontos.

"Acho que ninguém tem lembrado mais de traumas recentes. Acho que essa página já foi virada, não passa na cabeça de ninguém. Inclusive quando a gente vai para o intervalo, vai muito tranquilo do que tem que se fazer. A nossa maior preocupação era ajustar o que tinha para ser ajustado. O Bragantino faz um jogo de muito ritmo, ritmo, ritmo, então acaba ficando um pouco vivo", disse Fábio Matias.

"Para quem assiste é ótimo porque vê muitas situações de transição das duas partes, sendo um jogo de muita pressão. (Mas...) dessa parte mental, já falei, é ponto final. Ninguém nem lembra mais dessas situações aí. O principal hoje foi a questão do jogo, o que fazer ao voltar do intervalo e buscar o resultado positivo, que era sair com uma vitória independentemente do placar", completou.