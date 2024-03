Júnior Santos vive grande fase com a camisa do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2024 12:16

Ao marcar duas vezes na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na última quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o atacante chegou aos sete gols na Libertadores 2024 e isolou-se como maior artilheiro do Glorioso na história da competição.

Vale ressaltar que o Botafogo não teve vida fácil e sofreu para furar a boa marcação do Red Bull Bragantino. No entanto, aproveitou duas grandes chances e contou com o brilho de Júnior Santos, que fez dois golaços, para conquistar o resultado positivo. Após a partida, ele ganhou elogios dos companheiros de equipe. Confira algumas das declarações abaixo:

Eduardo, na entrevista pós-jogo no gramado: Muita gente contesta um pouco o Júnior Santos, mas sabemos que trabalha bastante, muito, somos privilegiados de tê-lo no grupo, como cara da resenha e que decide para nós. É um prazer tê-lo com a gente, um grande amigo mesmo.

Damián Suárez, na zona mista: Está em um grande momento. Temos que aproveitar, que siga fazendo gols.

Gatito, na zona mista: A gente fica muito feliz, o Júnior Santos é um grande jogador. É um jogador importante para o nosso elenco, trabalha bastante no dia a dia. Todo companheiro que se destaca a gente fica muito feliz. Isso é à força do nosso grupo. Fico muito feliz pelo recorde que ele conseguiu hoje.

Júnior Santos chegou ao Botafogo por empréstimo durante a segunda janela de 2022. Apesar da desconfiança inicial da torcida, se firmou como o ponta direita da equipe.

Em 2023, chegou a deixar o Glorioso, mas rapidamente voltou e logo ganhou espaço no time titular. Aliás, apesar da derrocada do Botafogo no Campeonato Brasileiro daquele ano, Júnior foi um dos poucos que se “salvaram” com a torcida.

Neste início de 2024, vive a melhor fase com a camisa do Bota. Ele soma dez gols em 13 partidas – sete foram marcados nesta edição da Libertadores.

Antes do duelo contra o Red Bull Bragantino, Júnior Santos foi um dos jogadores mais festejados pela torcida no anúncio da escalação. Após o apito final, teve o nome cantado pelos alvinegros.