Diego Hernández abriu o placar para o Botafogo contra o Audax - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2024 17:58

Rio - Neste sábado, 24, dois dias após anunciar a saída do técnico Tiago Nunes , o Botafogo foi a campo com um time misto e bateu o Audax sem dificuldade por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos. Diego Hernández e Janderson marcam para o Alvinegro na partida válida pela décima rodada da Taça Guanabara. Kauê, cria da base do Glorioso, deu a assistência para os dois gols do dia.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 17 pontos e ainda sonha com as semifinais do Campeonato Carioca. Já o Audax, que ainda não pontuou na competição, está matematicamente rebaixado.

Agora, o Botafogo volta as atenções para a Libertadores. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Aurora-BOL no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo da volta da segunda fase da competição. Na ida, as duas equipes empataram em 1 a 1

Janderson comemora gol marcado no jogo contra o Audax Vitor Silva/Botafogo

O JOGO

O Botafogo adotou uma postura agressiva após o apito inicial, foi para cima do Audax e, logo na segunda grande chance que criou, abriu o placar. Aos três minutos, Kauê recebeu no meio e acionou Diego Hernández, que estava livre e marcação dentro da área. O uruguaio, então, teve tranquilidade para dominar e bater forte de perna esquerda. Foi o primeiro gol de Diego com a camisa do Alvinegro.

Em vantagem logo cedo, o Botafogo diminuiu aquele forte ritmo e passou a jogar com mais tranquilidade. Assim, o Glorioso controlou a partida, teve mais posse de bola e não via o Audax incomodar.

O cenário era favorável para ampliar a vantagem, mas não foi o que aconteceu. O Botafogo criou muito pouco e só levou perigo em chutes de fora da área de Diego Hernández, que parou na defesa de Max, e na cobrança de falta de Savarino, que passou perto do gol.

No retorno do intervalo, o Botafogo voltou a mostrar sede gol e finalmente ampliou a vantagem. Aos quatro minutos, Marçal descolou um ótimo lançamento para Kauê. O volante partiu livre pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Janderson, que tinha acabado de entrar. O centroavante cabeceou e balançou as redes do Nilton Santos.

Diferentemente do que aconteceu na etapa complementar, o Botafogo não diminuiu o ritmo, continuou na pressão e teve boas chances de ampliar a vantagem. Em uma delas, Diego Hernández descolou ótimo passe para Janderson, que driblou o goleiro, mas perdeu ângulo e mandou para fora. Em outro momento, Janderson encontrou Matheus Nascimento dentro da área, mas o camisa 90 demorou para finalizar, e a marcação chegou a tempo.

O Audax, por sua vez, não conseguiu reagir. A única boa chance veio nos acréscimos, mas o zagueiro Jefferson bloqueou o chute e afastou o perigo. O Glorioso, portanto, dominou o jogo começo ao fim e assegurou a vitória por 2 a 0.

Savarino em ação durante o jogo entre Audax e Botafogo Vítor Silva/Botafogo

FICHA TÉCNICA

Audax Rio 0x2 Botafogo



Data e Hora: 24/02/2024, às 16h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia



Cartões amarelos: Arlen, Miticov e Paulo Victor (AUD)/ Marçal, Gregore e Matheus Nascimento (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Diego Hernández (0-1) (03'/1ºT) / Janderson (0-2) (04'/2ºT)

AUDAX (Técnico: Luciano Quadros)

Anderson Max; Arlen (Miticov, Intervalo), Igor Silva, Marcos Arthur e Paulo Victor; Ramon, Vinícius Matheus (Clisman, 26'/2ºT) e Rodriguinho; Bruno Paulo (Jackson Caucaia, 26'/2ºT), Acácio (Edilson Jr, 35'/2ºT) e Igor Alves (Fabinho Polhão, Intervalo).

BOTAFOGO (Técnico interino: Fabio Mathias)

Gatito Fernández; Mateo Ponte, Bastos (Jefferson Maciel, 47'/2ºT) e Marçal; Marlon Freitas (Gregore, 18'/2ºT), Kauê e Diego Hernández (Matheus Nascimento, 18'/2ºT); Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares (Janderson, Intervalo).