Homenagem póstuma para Dale Lovett, mãe e de Jonh Textor - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 24/02/2024 16:12 | Atualizado 24/02/2024 16:14

Rio - Morreu neste sábado, 24, Dale Lovett, a mãe de John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo. A informação foi confirmada pela Botafogo TV, antes do início do jogo do Alvinegro contra o Audax, pelo Campeonato Carioca. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Antes do início da partida, foi respeitado um minuto de silêncio à Dale e também a outros torcedores. O Botafogo se manifestou por meio das redes sociais. Veja abaixo:

Um minuto de silêncio também em homenagem a Claudia Ramos, nora do fundador Flávio Ramos, Roberto Silva, José Almeida, Gabriel Costa e Lucineia Mello. Descansem em paz. pic.twitter.com/bTGkV4Zhdl — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2024

"Com imenso pesar e tristeza, recebemos a notícia do falecimento da senhora Dale Lovett, mãe de John Textor. O Clube e a torcida alvinegra lamentam a partida e desejam forças aos familiares e amigos neste momento difícil. Antes do jogo no Nilton Santos, será respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma", diz a nota do Botafogo.