Victor Sá comemora gol marcado em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2024 10:33

Rio - Na noite da última sexta-feira, 23, Victor Sá escreveu um texto no Instagram para se despedir do Botafogo. O atacante aceitou uma proposta do Krasnodar e foi vendido ao clube russo . Na publicação, ele disse que aprendeu a amar o Glorioso e mostrou carinho pelos torcedores.

Sá dedicou um parágrafo para "fazer um agradecimento especial" à torcida. Além disso, fechou o texto com a frase “Esse sentimento ninguém entende”, que é um trecho de uma música cantada pelos alvinegros nas arquibancadas.

LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA

Hoje me despeço do Botafogo, um clube que aprendi a amar! Foram quase dois anos desde a minha chegada. Aqui, fui muito feliz, vivi intensamente cada jogo, cada momento diante da nossa torcida. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de vestir a camisa do Botafogo, um gigante do futebol.



Sempre que vesti a camisa do Botafogo, dei o meu máximo e me doei em prol dos objetivos do clube. A nossa vida é feita de ciclos e o meu aqui no Botafogo chegou ao fim. Saio de cabeça erguida, sabendo que dei o meu melhor sempre.



Mesmo nos momentos de dificuldades que passamos, nunca me escondi. Eu sempre estive à disposição querendo ajudar o Botafogo.



Agradecimento especial ao nosso torcedor, que sempre esteve ao nosso lado, apoiando e demonstrando todo o seu amor pelo clube.



Por fim, agradeço a cada um que participou da minha trajetória no Botafogo. Aos jogadores, comissão técnica, diretoria e todos os funcionários do clube. Muito obrigado a todos!



Obrigado, Glorioso!



“Esse sentimento ninguém entende”