Pepa, ex-técnico do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 23/02/2024 14:42 | Atualizado 23/02/2024 14:45

demitir o técnico Tiago Nunes, o Botafogo se movimenta no mercado em busca de um novo treinador. Segundo informações do portal "Goal", o clube carioca procurou Pepa, ex-Cruzeiro, mas o português se recusou a avançar nas conversas por estar satisfeito no Al Ahli, seu time no Catar. Rio - Um dia apósSegundo informações do portal "Goal",, mas o português se recusou a avançar nas conversas por estar satisfeito no Al Ahli, seu time no Catar.

Além do Botafogo, São Paulo e Cuiabá também procuraram Pepa recentemente. O treinador tem o desejo de retornar ao Brasil futuramente e ficou feliz com as sondagens, mas quer cumprir seu contrato com o Al Ahli, que vai até junho.

No Brasil, Pepa foi contratado pelo Cruzeiro no início de 2023. Pelo clube mineiro, foram 25 jogos, com apenas sete vitórias, oito empates e dez derrotas.

O dono da SAF alvinegra já definiu que quer um profissional com um "futebol propositivo" e que foque na parte tática. O empresário norte-americano também participou das escolhas de Luís Castro, Bruno Lage e Cláudio Caçapa. No caso de Tiago Nunes, a participação mais forte foi do departamento de futebol. A busca por um novo treinador para o Botafogo é liderada por John Textor.O empresário norte-americano também participou das escolhas de Luís Castro, Bruno Lage e Cláudio Caçapa. No caso de Tiago Nunes, a participação mais forte foi do departamento de futebol.

Enquanto não encontra um treinador, o Botafogo será comandado pelo auxiliar permanente Fábio Mathias. Ele estará à beira do campo neste sábado (23), contra o Audax, no Estádio Nilton Santos.