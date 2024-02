Tiago Nunes foi demitido pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/02/2024 13:15 | Atualizado 22/02/2024 13:32

Rio - Tiago Nunes não é mais técnico do Botafogo. No início da tarde desta quinta-feira (22), o Glorioso anunciou que optou pela saída do treinador após o empate em 1 a 1 com o Aurora, na última quarta (21), em Cochabamba, pela estreia da Libertadores. A decisão foi tomada após reunião entre as lideranças da clube.

Internamente, o trabalho de Tiago Nunes era bem visto, mas a falta de resultados acabou pesando. Neste ano, além do empate frustrando sofrido aos 51 minutos do segundo tempo contra o Aurora, o Glorioso também foi derrotado nos clássicos que disputou com Flamengo e Vasco.

Além disso, o fato do treinador não ter deixado o clube na zona de classificação direta para a Libertadores, no ano passado, após os quatro jogos que disputou, também contribuiu para a decisão. Ao todo, Tiago Nunes comandou o Botafogo em 15 jogos, com apenas quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas, o que lhe dá um aproveitamento de 42,2%.

Agora, John Textor e o Departamento de Futebol irão ao mercado em busca de um novo treinador. Enquanto um novo nome não é contratado, auxiliar-técnico permanente do Botafogo, Fabio Mathias, assume a equipe interinamente. Ele estará à beira do campo na partida contra o Audax, no próximo sábado (24), às 16h, no Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.