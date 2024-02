Victor Sá comemora gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Victor Sá comemora gol marcado pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2024 21:37

Inicialmente, cabe lembrar que Victor Sá já executou ao menos três funções no Botafogo: ponta esquerda; ponta direta; e ala pelo lado direito - esta no início do Campeonato Carioca. Apesar disso, a posição em que rende melhor é a ponta esquerda.

Nesse sentido, a escolha natural seria Jeffinho, que voltou ao Alvinegro após passagem pelo Lyon-FRA. Hoje, porém, ele se recupera de uma lesão musculotendínea no adutor direito. O problema físico foi confirmado no dia 7 de fevereiro, e a previsão de retorno, na época, era de oito semanas.



Há também a possibilidade de usar Júnior Santos ou Savarino na posição. Os dois costumam jogar pelo lado direito, mas já fizeram e podem também atuar pela ponta esquerda do ataque.

O Glorioso conta ainda no elenco com Diego Hernández e Emerson Urso. Reforço mais caro da história do futebol brasileiro em valores nominais, Luiz Henrique, que está lesionado, joga pela direita.

SEQUÊNCIA DA TEMPORADA

Cabe lembrar que o Botafogo emprestou Carlos Alberto e Segovinha ao RWD Molenbeek, da Bélgica, até o fim da temporada europeia, no meio do ano. Assim, eles devem retornar ao Glorioso no decorrer da temporada.

Carlos Alberto pode jogar pelos lados do campo, mas viveu a melhor fase pelo Botafogo centralizado, atuando no lugar do centroavante. Já Segovinha é um atacante de lado, pelo lado direito.